Aggressione all'Aragona, denuncia e Daspo per un cinquantenne

Al termine dell’incontro di calcio Vastese-SN Notaresco disputatosi presso lo stadio Aragona di Vasto domenica 9 maggio, valevole per il campionato di Serie D girone F, svoltosi a porte chiuse per esigenze sanitarie, l’allenatore ospite Massimo Epifani, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, veniva colpito con un pugno alla nuca da parte di un uomo, indicato quale facente parte dello staff della squadra locale.

L’autore dell’aggressione - sottolinea in una nota il dirigente del Commissariato Fabio Capaldo - si allontanava dall’impianto sportivo prima dell’arrivo della Polizia. Tuttavia l’attività d’indagine esperita nell’immediatezza del fatto dal personale del Commissariato di Vasto, sia mediante l’escussione di testi, sia mediante individuazione fotografica, permetteva la ricostruzione della dinamica degli eventi e l’identificazione dell’aggressore.

" In particolare - si legge nella nota della Polizia -, l’allenatore del Notaresco, appena giunto presso lo stadio Aragona di Vasto ed all’atto della misurazione della temperatura corporea, veniva pesantemente minacciato da colui che, al termine dell’incontro di calcio, lo colpiva alla nuca. A seguito dell’aggressione, veniva soccorso dal 118 e trasportato presso il locale Pronto Soccorso ove, per le lesioni riscontrate, gli veniva formulata una prognosi di quindici giorni. L’uomo, un cinquantenne residente a Vasto, veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Vasto per i reati di minaccia e lesioni personali dolose.