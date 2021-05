Il 14 maggio 2021 scuole chiuse a Vasto

Il prossimo 14 maggio Vasto ospiterà il passaggio della settima tappa del Giro d’Italia 2021, Notaresco-Termoli. L’evento interesserà un ampio perimetro urbano della S.S. 16 Adriatica. Considerato il rilevante impatto della manifestazione e la conseguente necessità di garantire condizioni di sicurezza per i residenti, per gli sportivi e i loro accompagnatori, e per chi assisterà alla gara si è ritenuto necessario adottare misure a tutela della pubblica incolumità. Saranno quindi limitati gli spostamenti di persone e veicoli sia attraverso l’adozione di provvedimenti di modifica della viabilità cittadina che attraverso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale, al fine di evitare un’ulteriore mobilità urbana ed extraurbana in particolare della popolazione scolastica. Venerdì 14 maggio quindi sospensione delle attività didattiche e chiusura dei relativi uffici amministrativi. Il provvedimento si intende, esteso a tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.