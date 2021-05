La prof.ssa Salgarello del Gemelli accoglie l’invito del dott. Marisi: “Verrò a Vasto per parlare di tecniche ricostruttive”

La manifestazione del “Filo Rosa, Coltiva la Cultura” promossa da Miranda Sconosciuto domenica 9 maggio, oltre alle attività culturali e artistiche ha posto l’attenzione sulla salute, sulla prevenzione e sulla rinascita legate al tumore al seno. E’ stata l’occasione per promuovere una nuova modalità d’incontro, in piazza, in un incontro tutto al femminile per promuovere un momento costruttivo di informazione e conoscenza. Con la presenza di Paola Cerella come moderatrice è stato possibile ascoltare l’intervento del dott. Nicola Marisi, radiologo, che ha parlato dell’importanza della prevenzione per individuare un tumore al seno nella sua fase iniziale, così da poter garantire un'ampia possibilità di guarigione e dell’importanza degli esami preventivi in ecografia e mammografia e della prof.ssa Marzia Salgarello, Responsabile del reparto di Chirurgia Plastica Fondazione Policlinico "A. Gemelli" e Responsabile del Centro Trattamento Chirurgico del Linfedema, in diretta telefonica, che ha parlato dell’importanza delle Tecniche innovative d’intervento: DIEP e microchirurgia da linfedema, con la finalità importante non solo di curare, ma anche donare la dignità, salvaguardare la bellezza della donna, tenendo conto della qualità della vita.

Miranda Sconosciuto ha sottolineato come la prof.ssa Marzia Salgarello sia da anni al fianco delle tante donne in rinascita, donando con i suoi interventi ricostruttivi una forza rigenerante, che diventa un porto certo e sicuro nel mare in tempesta della malattia.

Durante la telefonata il dr. Marisi è riuscito ad ottenere dalla prof.ssa Salgarello una promessa, quella di venire al più presto a Vasto per approfondire le nuove frontiere della ricostruzione mammaria.

L’incontro ha avuto inoltre la testimonianza delle associazioni di Lory a Colori e della Ricoclaun, di DonnaAttiva, che hanno evidenziato le loro attività rivolte alla comunità e vari momenti artistici musicali e culturali, con Chiara Iacovitti, Raffaella Mele, Emanuela Napoli, Luigi e Giulio Ciccarone, Umberto Di Cicco, Miriam Sartori, Marianna Della Penna, Raffaella Zaccagna, Annalisa Mincone, Clara Silletta, in un clima disteso, sereno, accogliente e attento, in un angolo della città rifiorito in rosa, grazie anche alla collaborazione del gruppo delle uncinettine. Si è percepito la necessità di incontrarsi, di creare condivisioni, di trovare nuove modalità di incontro rigeneranti.