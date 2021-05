Bandiera Blu, conferma per Vasto

Sono stati svelate oggi le località alle quali assegnate le Bandiere Blu 2021: i riconoscimenti, rispettando determinati parametri relativi a qualità delle acque, rispetto dell'ambiente e servizi, vengono annualmente stabiliti dalla ong FEE, Foundation for Environmental Education.

Sono 201 i comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu in vista della stagione estiva 2021, 6 in più rispetto ai 195 dello scorso anno.

In Abruzzo sono 13 i vessilli, conferma per Vasto. In provincia di Chieti vi sono anche Francavilla al Mare, Fossacesia e San Salvo.

L'elenco regionale:

Provincia di Chieti: Vasto, Fossacesia, San Salvo, Francavilla al Mare

Provincia dell’Aquila: Villalago, Scanno

Provincia di Teramo: Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto, Martinsicuro

Provincia di Pescara: Pescara