Grande successo della passeggiata del “Filo Rosa” promossa da Miranda Sconosciuto con la collaborazione di Francesco Paolo D’Adamo

La manifestazione del “Filo Rosa, Coltiva la Cultura” promossa da Miranda Sconosciuto, in programma oggi domenica 9 maggio, è iniziata con una passeggiata con una guida d’eccezione: l’architetto Francesco Paolo D’Adamo che ha incantato i diversi gruppi prenotati, in un percorso sensoriale storico paesaggistico, nei luoghi più belli del centro storico di Vasto da Via Pampani a piazza del Popolo, Fonte Nuova, Madonna della Catena, le stradine dietro alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, Piazza Barbacani, Via San Francesco d’Assisi, Via Anelli per ritornare a Piazza Caprioli. Un filo ideale, di rinascita, di legame, di condivisione, di bellezza ma anche di incontri, come quello del Coro folcloristico di Aniello Polsi e di Donna Attiva nel Centro Berlinguer, nel cuore di Vasto, per riscoprire la storia, le tradizioni, la memoria, tra le bellissime viuzze storiche, ricche di aneddoti, di storia popolare, di quelle che rappresentano le radici identitarie. Le persone coinvolte nella passeggiata hanno gradito molto l’iniziativa e hanno evidenziato la necessità di ripeterla con un percorso di più ampio respiro.

Nel pomeriggio dalle 17 è previsto l’incontro tra Via Pampani a Piazza Caprioli per promuovere una nuova occasione d’incontro tutta al femminile ed un momento costruttivo di informazione e conoscenza con esperti dottori nel campo scientifico ed anche nel campo alimentare e psicologico e con le associazioni Lory a Colori, Ricoclaun, Liber, Centro DonnAttiva. Moderatrice sarà Paola Cerella con la partecipazione del Dott. Nicola Marisi, specialista in radiologia: “Esami preventivi in ecografia e mammografia e visite specialistiche”; Prof. Marzia Salgarello (intervista telefonica) Medico Chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico, Direttore UOC Chirurgia Plastica e ricostruttiva, Responsabile del Centro per la cura e il trattamento Chirurgico del Linfedema del Policlinico Agostino Gemelli di Roma: “Tecniche innovative d’intervento: DIEP e microchirugia da linfedema”; Dott.ssa Anna De Antoni, Medico Chirurgo, specialista Fisiatra, Neurologa, medico funzionalista promotrice della medicina del Benessere, esperta in nutrizione, docente presso la scuola di “Alta Formazione” dello chef Nico Romito: “Essere Benessere” curarsi a tavola con gli alimenti antichi”; Dott.ssa Paola Massone, Psicologa: “Percorsi di crescita evolutiva: “Il viaggio di Penelope”.

Son previste estemporanee di make up in “Filo rosa” a cura di Raffaella Mele “Wycon” cosmetics, e una serie di momenti artistici tra monologhi, musica e poesia: Chiara Iacovitti” Frida Kahlo” in Kamishibai; Umberto Di Cicco e Miriam Sartori: Chitarra in “Libertà e Partecipazione” G. Gaber; Poesia in versi Filo Rosa con Marianna Della Penna, Raffaella Zaccagna, Annalisa Mincone; Maestro musicista flauto traverso Clara Silletta.

Le attività saranno svolte all’aperto nel rispetto delle normative Covid.