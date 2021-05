Vastese Calcio, auguri dalle mamme... biancorosse

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Festa della Mamma... Auguri Biancorossi!



Dalle mamme del nostro gruppo di giocatori un caro augurio a tutte le mamme nella loro giornata di festa!



Ringraziamo per la gentile collaborazione, e facciamo tanti auguri anche a loro, Gloria (Di Filippo), Adelaide (Martinez) e Rita (Obodo).



Buona festa e... mai come oggi: "Grazie Mamma per avermi fatto Biancorosso!"