Vaccinazioni, ultima chiamata per gli 'over 80' venerdì al PalaBCC

Ultima chiamata per gli over 80 che per varie ragioni non hanno manifestato il loro interesse alla vaccinazione contro il Covid-19 e sono assenti dalla piattaforma. La Asl Lanciano Vasto Chieti fa un appello agli anziani aprendo le porte di alcuni centri vaccinali con un obiettivo semplice e chiaro: favorire l'accesso alla vaccinazione senza prenotazione ed estendere ulteriormente la copertura di una categoria per la quale il contagio comporta rischi assai gravi.

Open day

Giovedì 6 maggio sarà libero l’accesso al centro vaccinale presso l'Uccp (Vecchio ospedale) di via Valignani, a Chieti (dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30) dove gli over 80 deambulanti, o comunque in condizione di poter raggiungere la sede, potranno presentarsi liberamente, senza prenotazione durante l'orario di apertura, chiedendo la somministrazione del vaccino. La stessa opportunità sarà data venerdì 7 maggio al PalaBCC di Vasto, con analoga modalità, sempre riservata agli over 80, dalle ore 8.30 alle 19.00.

"La nostra è un'iniziativa necessaria per raggiungere i non vaccinati che magari sono soli e non possono contare sul supporto di familiari per manifestare il proprio interesse - sottolinea il direttore generale della Asl, Thomas Schael -. Desideriamo mettere al sicuro la loro salute e proteggere il maggiore numero di anziani possibile che, com'è noto, sono i più esposti all’aggressione del virus e delle conseguenze più gravi. Ma questa è una sorta di ultima chiamata, perché ora le nostre energie devono concentrarsi sui fragili: ci diamo una settimana di tempo per somministrare a tutti almeno la prima dose".

Resta poi il tema delle vaccinazioni domiciliari, per le quali è stata chiesta la partecipazione dei medici di medicina generale: finora si sono resi disponibili in 97 su un totale di 304. Per ognuno di loro la Direzione Asl ha garantito un minimo di 60 dosi a settimana.