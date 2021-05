Venerdì 7 maggio alle ore 18.30, avrà luogo l’incontro promosso da La

Buona Stagione: “ Next Generation, dalla rigenerazione delle periferie

al design urbano”.

Sarà un’occasione per approfondire come gli strumenti di coesione socio - territoriale e di rigenerazione delle periferie indicati all'interno del Next Generation siano necessari a modernizzare i contesti urbani attraverso una lettura dei bisogni territoriali e giovanili.

Verrà approfondito il metodo ideato dal Prof Carlo Andorlini del Design sul potenziale dei contesti territoriali e del suo impatto sulla riqualificazione delle aree periferiche tramite mappatura di bisogni sociali, economici e culturali prendendo in riferimento alcuni quartieri della nostra città tra i più estesi.

Introduce Alessandra Notaro, candidata Sindaco de “La Buona Stagione”, intervengono Raimondo Pascale, dirigente della Regione Abruzzo, Carlo Andorlini docente universitario di Disegno e gestione degli interventi sociali – Università di Firenze, Fabio Cedro quartiere San Paolo, Anna Piscicelli, presidente Comitato Quartiere San Lorenzo.

L'evento verrà trasmesso Live su Facebook sulla Pagina de La Buona

Stagione.

“Dobbiamo registrare pezzi positivi di quello che si muove sul nostro territorio, mapparlo!" Carlo Andorlini