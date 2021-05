Vaccinazioni, il Generale Figliuolo venerdì al PalaBCC di Vasto

Tappa anche a Vasto del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nell'ambito della visita prevista nella giornata di venerdì 7 maggio in alcuni centri vaccinali d'Abruzzo.

“Ho appena ricevuto notizia dal Direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael che venerdì 7 maggio alle ore 9 il Generale Francesco Paolo Figliuolo sarà presente a Vasto presso il PalaBCC per visitare il punto vaccinale quale punto di riferimento ed eccellenza del Vastese”, dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“Ringrazio – prosegue il primo cittadino – il Generale Figliuolo per la disponibilità e la sensibilità verso il nostro territorio e verso tutti i sanitari e i volontari che da settimane stanno mettendo a disposizione le loro professionalità e competenze vaccinando quanti più cittadini possibili in base alle dosi disponibili. Ringrazio inoltre il Direttore Generale Schael per l’attenzione che sta riservando a Vasto e a tutto il comprensorio. Continuerò con forza la mia battaglia affinché – conclude Menna – vengano destinate quante più dosi possibile in modo da giungere ad una vaccinazione di massa”.

Figliuolo, nel corso della sua presenza nella regione, assieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, visiterà in giornata i centri vaccinali di Pescara e L'Aquila. "Sono visite che sta facendo in tutta Italia, siamo ben lieti di poterlo accogliere e mostrargli come funzionano i nostri centri vaccinali", aveva detto annunciando la visita in Abruzzo il presidente della Regione Marco Marsilio.