Denso, la crisi si fa sentire: l'azienda annuncia 200 esuberi

La Direzione aziendale della Denso ha presentato alle organizzazioni sindacali di riferimento dei lavoratori del sito metalmeccanico di Piana Sant'Angelo a San Salvo un documento di programmazione 2021-2023 nel quale individuato un numero di 200 esuberi, circa il 20 per cento del personale attualmente in servizio.

Esuberi che sarebbero concretizzati con un accompagnamento alla pensione ed esodi incentivati.

La Rsu di stabilmento e le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm e Fismic ritengono tale piano "insoddisfacente in quanto carente di chiarezza sui nuovi prodotti. Sia le segreterie che la Rsu Denso hanno chiesto di calendarizzare incontri specifici per entrare nel merito del piano e intraprendere un percorso condiviso. Dopo aver fatto i prossimi incontri con la direzione aziendale in cui approfondiremo i dettagli del piano presentatoci, faremo un'assemblea informativa, decidendo insieme le iniziative da intraprendere".