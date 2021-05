Covid-19, dati in miglioramento per la situazione epidemiologica nel territorio

In provincia di Chieti la situazione epidemiologica del Covid-19, nella settimana appena trascorsa continua la sua discesa, pur con oscillazioni causate dalla riaccensione di alcuni focolai, che non altera la tendenza alla progressiva riduzione. I focolai residuali interessano alcuni Comuni delle aree interne, ma anche, in modo non preoccupante, Lanciano, Vasto e Orsogna.

Il numero dei casi ricoverati è sceso a 98 (-22,8%). Il tasso mensile per 100.000 abitanti di aprile è sceso di -54% rispetto al mese di marzo 2021. Dal 1 gennaio al 1 maggio sono stati effettuati 295.000 tamponi e il 78% della popolazione testata.

Sono state inoltre somministrate 129.203 dosi vaccinali (69% prima dose, 31% di richiamo) raggiungendo il 23,5% della popolazione con la prima dose e il 10,6% con la seconda.

