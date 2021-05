iononrestoaguardare, bella prova di senso civico e cura del proprio ambiente

Una bella prova di senso civico e cura del proprio ambiente l'attività di ieri mattina, sulla costa vastese, coordinata dal movimento #iononrestoaguardare.

Più di cento le persone che hanno partecipato alle attività di pulizia di alcuni tratti del litorale vastese, per rendere le spiagge locali "più pulite, sicure, vivibili e sostenibili", dicono i promotori del'iniziativa. "Abbiamo mostrato con orgoglio il nostro senso di comunità e comune responsabilità. Ma non finisce qui! #iononrestoaguardare continua ogni giorno, ogni volta che si passeggia, che si passa per un parco, che si vede un rifiuto non smaltito correttamente. Grazie a tutti per aver partecipato!"

Ulteriori ringraziamenti vengono poi estesi alla Pulchra per il supporto, donando gratuitamente guanti e buste, all’assessore alle Politiche ambientali Paola Cianci, al Consorzio Vivere Vasto Marina, al gruppo 'Sei di Vasto se...' e a tutte le attività commerciali che hanno dato un significativo sostegno.