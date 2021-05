Il dono del Movimento per la Vita di Vasto: 1000 Medagliette Miracolose per i nuovi nati

L’associazione del Movimento per la Vita di Vasto, diretta dalla dr.ssa Loredana De Cristofaro, ha fatto benedire a Don Gianfranco Travaglini 1000 Medagliette Miracolose infilate in un cuoricino bianco fatto all’uncinetto da donne laboriose e pie e accompagnate dalla preghiera a Maria Immacolata, Madonna della Medaglia Miracolosa. Sono il piccolo e prezioso dono che verrà distribuito a tutti i nuovi nati dell’Ospedale “San Pio” di Vasto e a tutto il personale dell’Ostetricia e del Nido, per offrire la protezione speciale della Madonna, soprattutto in questo momento di pandemia.

Le mamme che l’hanno già ricevuto, soprattutto quelle che hanno avuto la nascita di bimbi con problemi di salute, sono state estremamente grate di questo dono, racconta una volontaria.

L’associazione del Movimento per la Vita opera nel territorio dagli anni ’80, a livello locale e nazionale, presta un servizio completamente gratuito rivolto alle donne in difficoltà per gravidanze difficili o inattese. Seguono con attenzione poi tutte le donne che hanno portato a termine la gravidanza e che hanno difficoltà di vario tipo e cercano, mediante tutta una rete di contatti, di conoscenze, di amicizie che hanno con il territorio, di trovare soluzioni ai tanti problemi.

Preghiera a Maria Immacolata

Madonna della Medaglia Miracolosa

che hai promesso il tuo aiuto

e la tua speciale protezione

a chi Ti prega con fiducia,

guarda ai nostri bisogni spirituali

e materiali e abbi pietà di noi.

Attraverso la tua Medaglia

spargi ancora su di noi i tesori delle tue grazie.

In noi e in tutti vinca sempre l’amore

e il perdono e regni la pace.

Te lo chiediamo, Dolce madre cara,

te lo chiediamo per questa creatura

che è appena venuta al mondo.

Coprila con il Tuo manto

e proteggila da tutti i pericoli,

accompagnala in tutte le sue necessità

per Gesù Cristo, nostro Signore.

Amen

Centro aiuto alla vita

Movimento per la vita

Per informazioni: 338 5091352