Panchina 'arcobaleno' nuovamente danneggiata alla Villa comunale

E' stata di nuovo danneggiata la Panchina 'arcobaleno' realizzata l'anno scorso all'interno della Villa comunale di Vasto.

I 'soliti ignoti', o meglio 'idioti', verrebbe da dire, si sono accaniti sulla struttura, colpendola nella parte superiore. "Provvederemo a ripararla il più presto possibile", dice l'assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci.

La panchina era stata sistemata nella primavera del 2020 nell'ambito dell'adesione del Comune di Vasto alla RE.A.DY – Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere che ha lo scopo di contribuire alla diffusione di buone prassi rivolte alla promozione e al riconoscimento dei diritti delle persone LGBT su tutto il territorio nazionale mettendo in rete le Pubbliche Amministrazioni.

Iniziativa in seno alla Giornata Mondiale contro l’Omofobia, Bifobia e Transfobia del 17 maggio, ufficializzata dall’Unione Europea nel 2007, per testimoniare l’impegno verso la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni e per la promozione di un clima sociale di rispetto e confronto con proposta giunts dalle ragazze e dai ragazzi della Consulta Giovanile di Vasto.

Già l'anno scorso, appena pochi giorni dopo la sistemazione, si era registrato un primo atto vandalico a danno della stessa panchina, ora quest'altro.