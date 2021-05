Dal 1 maggio il dr Filippo Marinucci è in pensione

Il dr. Filippo Marinucci, Sindaco di Casalbordino, annuncia sul suo profilo Facebook che dal 1 maggio 21 inizia un nuovo lavoro come Medico Anestesista in Pensione. Scrive una lettera ai suoi amici in cui racconta in breve il suo percorso.

“Cari amici dopo 43 anni e 10 mesi di contribuzione e 65 anni di età, da domani sono in pensione.

Mi sembra ieri, era il 1984, da giovane medico

ma con le idee chiare, cominciavo il mio percorso nel mondo dell’Anestesia e Rianimazione.

La convinzione di diventare un bravo Anestesista, come i miei genitori speravano mi portava a varcare con timidezza ma anche con determinazione il portone del mio primo ospedale a Pordenone.

Da quel giorno, ho lavorato intensamente, contando sempre sul sostegno di Sofia che in tutti questi anni non mi ha mai ostacolato e che, con tanti sacrifici, ha fatto sì che potessi dedicarmi incondizionatamente alla mia professione, ricordandomi sempre che dovevo mettermi a disposizione e aiutare con le mie competenze chi aveva bisogno di me.

Ringrazio tutti: medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero con cui ho lavorato, per avermi aiutato a crescere e diventare un buon medico anestesista.

Nel percorso ci sono stati diversi ostacoli, tutti superati grazie all’amore e all’affetto dei mei cari che voglio nominare ad uno a uno: Mamma Rina, papà Benito, mamma Gemma e papà Peppe e la mia famiglia SOFIA, Marina e Benito.

L’arrivo del traguardo nella vita professionale, l’andare in pensione sono passaggi importanti, ma solo cosi potrò dedicare più tempo ai miei cari e agli altri impegni che intendo onorare al meglio.

Del resto, ho trascorso interi giorni e intere notti in ospedale: ho lavorato con la mente e con il cuore, mi sono speso sempre al massimo, ho lottato e sperato per i miei pazienti, sono orgoglioso di aver dedicato tanta parte di me alla salute degli altri.

Sento di fare una riflessione. Lungo il cammino ho perso due colleghi , due amici carissimi che a modo loro hanno contribuito ad arricchire la mia vita professionale e soprattutto privata: Gianni e Roberto .

Roberto ha inciso profondamente nella mia formazione, accarezzavamo insieme l’accordo che il 2021 sarebbe stato l’anno del nostro pensionamento e l’inizio di viaggi e esperienze comuni con l’altro amico fraterno, compagno di tanti viaggi, Corrado. Il destino ha voluto diversamente.

A loro il mio pensiero in questo momento.

Voglio ringraziare anche tutti gli amici che hanno fatto sì che oggi il Filippo che conoscete, continui a starvi vicino. Sarò’ sempre a disposizione e non mi risparmierò per il bene e la salute di tutti.

Del resto, il camice bianco e quello verde, con tutto quello che rappresentano, resteranno per me una seconda pelle, perché mi sentirò

MEDICO PER SEMPRE

Un abbraccio a tutti

Filippo”