“Attività commerciali pronte all’accoglienza con l’apertura di mattina e pomeriggio il 1° Maggio”

“Questo periodo di pandemia è stato molto difficile per tutte le attività commerciali” evidenzia Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro, “c’è da parte di tutti l’esigenza di cercare di dare il meglio. Proprio per questo motivo abbiamo deciso per il 1 maggio un’apertura straordinaria. Nel giorno di festa dedicato ai lavoratori la totalità dei negozi del centro storico di Vasto ha deciso di dedicarsi all’accoglienza dei turisti e dei Vastesi con l’apertura delle attività commerciali sia di mattina che di pomeriggio, inoltre alcune attività saranno aperte anche domenica 2 maggio.” Marco Corvino evidenzia che ci sarà anche l’apertura di tutti i bar con il servizio esterno e di molti ristoranti, anche di alcuni che prima erano aperti solo la sera e che hanno deciso ora di proporsi anche a pranzo. Un invito quindi a tutti di godersi una giornata al centro storico di Vasto in piena serenità.

Il presidente del Consorzio coglie l’occasione per fare un appello alle istituzioni perché ci sia una maggiore vicinanza al settore. “E’ necessario”, dice Marco Corvino “che tutta l'economia possa continuare a girare anche nel settore delle cerimonie, nella speranza che si possa ricominciare a festeggiare, con le dovute accortezze legate alla pandemia. E’ opportuno poi che le istituzioni riflettano sull’orario di coprifuoco, la chiusura alle ore 22 anche nel periodo estivo è eccessivamente restrittivo. Ci auguriamo che ben presto si sposti almeno fino alle 23.”