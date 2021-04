Denuncia di scomparsa a Padova, giovane rintracciato alla Stazione di Vasto-San Salvo

E’ stato ritracciato presso la Stazione Ferroviaria di Vasto-San Salvo dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vasto, un giovane 22enne allontanatosi da Padova.

La denuncia di scomparsa - si evidenzia in una nota dell'Arma di Vasto - era stata presentata dai genitori del ragazzo, preoccupati per l’allontanamento del proprio figlio. E' stato attivato il piano nazionale per il rintraccio di persone scomparse e, grazie alla rete capillare dell’Arma dei Carabinieri ed allo scambio di informazioni tra i vari Comandi, il giovane è stato rintracciato, in buona salute, presso la stazione ferroviaria, e affidato ad uno zio dopo aver avvisato della bella notizia i genitori.