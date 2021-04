'Villaggio dei pescatori' e piano di recupero urbano: appartamenti consegnati, ma ancora criticità

Dopo anni di ritardi, gli appartamenti destinati agli ex proprietari delle abitazioni del “Villaggio dei pescatori” al centro di Vasto Marina tra viale Dalmazia e l'inizio del lungomare Duca degli Abruzzi, nell'ambito di un Piano di Recupero Urbano avviato ai tempi dell'amministrazione Lapenna, sono stati finalmente consegnati, ma l'opera, nelle sue parti condominiali, è ancora da completare, come visibile dalle recinzioni di cantiere e dalle vie di accesso alle scale.

E' così che si apre una nota del gruppo vastese del Movimento 5 Stelle che, attraverso un'interrogazione dei suoi rappresentanti in Consiglio comunale, Dina Carinici e Marco Gallo, chiederà chiarimenti sulla questione a sindaco ed assessori.

"Non è stato ancora predisposto un regolamento condominiale, gli ascensori sono fuori servizio e le scale sono prive dei passamani. Gli impianti termici non funzionano correttamente e l’assistenza tecnica risulta inadeguata e incapace di risolvere i problemi - aggiunge il M5S Vasto -. Per i proprietari che hanno permutato i vecchi appartamenti con i nuovi non esistono, al momento, posti auto ma sembra che saranno loro attribuiti e riservati, non si sa bene come, degli spazi sulle strade pubbliche adiacenti. Vedremo. Siamo nel 2021 e prevedere appartamenti senza posto auto condominiale, lascia perplessi, specie se si considera che il vecchio complesso Ater aveva un’ampia area interna adibita a parcheggio.

Ciò che appare davvero singolare, però, è che il progetto, dopo le diverse varianti, prevedeva che il sottotetto fosse usato come area a servizio del condominio (“destinato a servizi per la residenza e locali di sgombro”) e, come tale, avrebbe dovuto essere considerata negli atti notarili; il Comune, invece, se ne è riservata la proprietà, senza peraltro chiarire cosa intenda farne. L’amministrazione Menna, oltre a dare ancora prova di assoluta inefficienza, in questo caso si è palesata anche arrogante e prepotente. Il M5S - è la conclusione della nota - presenterà un’interrogazione in Consiglio comunale per mettere in luce tutti gli aspetti opachi e controversi di questa vicenda".