“L’Azalea della Ricerca” a Vasto l’8 e 9 maggio

Come tradizione, in occasione della Festa della Mamma, AIRC offre un modo unico e ricco di significati per festeggiare tutte le mamme: l'Azalea della Ricerca,

Dal 1985, anno della prima edizione, L'Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale. L’Azalea della Ricerca sarà presente anche a Vasto, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19 sabato 8 e domenica 9 Maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 o fine ad esaurimento azalee in Piazza Diomede vicino bar Martone a Vasto e a Vasto Marina in Piazza Rodi.