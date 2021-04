Vasto Etica, spazio ai programmi

Vasto Etica in campo in vista delle prossime elezioni comunali d'autunno.

Dal coordinatore del movimento Lino Marino riceviamo e pubblichiamo

"In questo articolo vi proponiamo gli obiettivi principali del nostro progetto, che per essere attuato ha l’indispensabile bisogno del coordinamento del Dott. Alberto Peretti, fondatore della Genius Faber di Torino, filosofo del lavoro che collabora ed è fautore di varie carte etiche presso aziende multinazionali, associazioni di categoria, enti pubblici e varie Asl di livello nazionale, nonché responsabile sviluppo dei progetti Molise Terre di Sviluppo e Sardegna Terra di Sviluppo.

E’ stato già nostro ospite in 3 incontri a Vasto sia in fase di presentazione progetto e sia nelle realtà industriali del territorio come formatore nel corso manageriale: Nuovi scenari di consumo del Made in Italy.

Di seguito i nostri obiettivi:

Il progetto si pone come obiettivo la costruzione di una condivisa piattaforma di valori capace di aggregare i diversi attori sociali attorno a un rinnovato progetto di civile convivenza. L’intervento progettuale si propone di:

- Valorizzare il capitale economico del territorio:

favorire le sinergie tra realtà produttive per aumentare la competitività, favorire nuova imprenditorialità, generare opportunità occupazionali

- Valorizzare il capitale sociale:

aumentare fiducia, impegno solidale, aggregazione tra persone e attori economici

- Valorizzare il paesaggio:

rendere motori di benessere e qualità della vita la natura , la cultura, le conoscenze espresse dal territorio.

Il tutto si può sintetizzare in 3 lettere: A.U.A ovvero Azienda - Uomo - Ambiente".