Il futuro è nella logistica

Per incrementare le competenze nel campo lavorativo, anche in vista dell’insediamento di una grossa multinazionale, che lavorerà nel campo della logistica, la Pmi Services, organismo di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo, ha attivato dei corsi per formare e qualificare le diverse figure professionali per lavorare nella logistica e nella distribuzione:

figure amministrative e di management, magazzinieri (a qualifica) e carrellisti,

magazzinieri, imballatori e driver, per questi ultimi sono previsti agevolazioni e gratuità.

Per informazioni: PMI SERVICES, Via Pio IX, 27 San Salvo tel. 0873.342088 /366.2358811