Il video di Adele Garzarella sulla “Linea Gustav”

Da giovedì 22 aprile 2021, il territorio del Parco Nazionale della Maiella è stato ufficialmente riconosciuto Geoparco Mondiale dell’Unesco con il nome di Majella “Geopark”.

Ai lavori della commissione Geoparco Maiella, dal 2016, ha lavorato la dottoressa Adele Garzarella, assegnista di ricerca presso il Dipartimento InGeo della “d’Annunzio” e Presidente della sezione Abruzzo della “Società Italiana di Geologia Ambientale” (SIGEA), sotto la guida della professoressa Isabella Raffi, ordinario di Paleontologia e Paleoecologia.

“E' un risultato storico per il nostro territorio regionale - spiega la professoressa Raffi - perché sottolinea l'importanza del patrimonio geologico dell'Abruzzo: il nostro Dipartimento InGeo contribuisce a valorizzarlo, attraverso progetti di ricerca e convenzioni ad hoc per studi sui geositi paleontologici e stratigrafici dell’area, come la convenzione recentemente siglata con il Parco Nazionale della Maiella”.

“Quello dell’Unesco - aggiunge la dottoressa Adele Garzarella - è un riconoscimento che farà da volano per ulteriori importanti progetti di valorizzazione e di promozione del territorio. A titolo di esempio, sono in corso nuovi studi sui siti della Memoria della Seconda Guerra Mondiale, un patrimonio fortemente integrato con la geologia del luogo, e che porteremo alla giusta attenzione per una nuova fruizione del territorio”.

Proprio in occasione del 25 aprile, la dottoressa Garzarella ha realizzato un video di promozione dei siti della memoria storica lungo il tratto abruzzese della “Linea Gustav”, secondo una precisa politica di azione del Parco Nazionale della Maiella e del suo Presidente, il professor Lucio Zazzara, che vuole porli al centro di nuove linee di ricerca e di fruizione turistica. Il video è stato realizzato in collaborazione con la “Fondazione Brigata Maiella” ed ha visto il prezioso contributo del suo Presidente, il professor Nicola Mattoscio.

Il video, dal titolo, "Linea Gustav", è raggiungibile dal seguente link: https://fb.watch/56hKWCe89s/