Vaccinazioni al PalaBCC, avanti anche con 60enni ed 'over'

Va avanti la campagna di vaccinazioni anti Covid al PalaBCC di Vasto.

Come avvenuto ieri anche oggi potranno raggiungere la sede di via dei Conti Ricci coloro che sono regolarmente registrati sulla piattaforma *con età superiore ai 60 anni ed hanno un appuntamento in altra data", si sonottolinea in una nota diramata dal Comune.

Gli orari di apertura previsti sono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Ieri sono state più di 700 le somministrazioni avvenute del prodotto Astrazeneca.