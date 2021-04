Dal 26 aprile riapre anche il Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli”

Molte le novità da lunedì 26 aprile. L’entrata in zona gialla per l’Abruzzo consente l’apertura anche delle biblioteche e anche il Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli” spalanca le porte!

Ecco cosa cambia da domani, lunedì 26 aprile:

ORARI: apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

AULE STUDIO: In ottemperanza alle norme vigenti, saranno attive contemporaneamente 22 postazioni, capienza dimezzata per non creare assembramenti. Si consiglia di manifestare preventivo interesse all’utilizzo delle postazioni studio all’indirizzo e-mail: polobibliotecariomattioli@comune.vasto.ch.it.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: Il personale del Polo Bibliotecario resta a disposizione del pubblico per il servizio di prestito interbibliotecario e per qualsivoglia informazione all’indirizzo e-mail: polobibliotecariomattioli@comune.vasto.ch.it.

Rimangono obbligatori l'uso della mascherina all'interno della struttura, la sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza interpersonale.