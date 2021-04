Chi vincerà la puntata vastese di '4 Hotel'?

Taste of Vasto che propone servizi per il turismo, con la nuova brochure quest’anno propone una serie di experience, una serie di percorsi turistici che possono essere scelti per apprezzare le bellezze di Vasto. “In questo specifico caso con Corte Rossetti Le Dimore B&B”, racconta Annamargareth Ciccotosto, “abbiamo creato un percorso di collaborazione con delle experience da poter proporre ai turisti. All'interno di questo percorso Ersilia Basile, la proprietaria di Corte Rossetti, ci ha contattato perché la produzione di 4 Hotel aveva scelto il Discovery Vasto, il giro turistico a Vasto e noi l’abbiamo organizzato con la presenza della guida Tiziana Dicembre.

Il noto programma televisivo “4 Hotel” di Sky Uno, condotto dallo chef stellato Bruno Barbieri, arrivando a Vasto il 23.4.2021 ha confrontato due strutture della Costa dei Trabocchi e due di Vasto: Corte Rossetti Le Dimore B&B e Residenza Ambling.

“Noi li abbiamo accompagnati nel giro per il Centro Storico di Vasto, passando per la chiesa di San Giuseppe, il portale San Pietro e i giardini di Palazzo D’Avalos. Volevano proseguire per Porta Catena ma la mole dei fans presenti ce lo ha impedito” continua Annamargareth Ciccotosto, “è stata una bellissima esperienza, soprattutto a livello collaborativo ed è stato bello aver potuto contribuire a far scoprire le bellezze di Vasto.”

Ciccotosto Annamargareth, ringrazia Corte Rossetti per avere scelto Taste of Vasto e i suoi servizi di offerta Turistica all'interno di 4 Hotel, permettendo loro di conoscere la nostra realtà e la città del Vasto a tutti e di partecipare ad un'esperienza speciale. “Vasto è una città che merita, felici che a rappresentarla ci siano eccellenze” conclude Ciccotosto.

Dall’11 maggio la nuova edizione del format dedicato agli albergatori di tutta Italia sarà trasmessa in Tv su Sky Uno e in replica su Tv 8, evidenziando nelle varie puntate oltre che l’Abruzzo anche l’Aldo Adige, la Maremma, Milano, Lecce, la Basilicata, la Toscana e Venezia.

Il programma prevede che gli stessi albergatori siano chiamati a giudicare per offerta e servizi le strutture alberghiere, dopo aver trascorso la notte nelle varie strutture in gara. Soltanto i voti di Bruno Barbieri, a fine test, si aggiungeranno a quelli degli sfidanti per decretare la struttura vincitrice che riceve un premio in denaro.

Anche il Sindaco, Francesco Menna, ha avuto modo di incontrare Barbieri. Ha detto che lo chef pluristellato è rimasto incantato dalle bellezze della nostra costa ed in particolare dalla Riserva di Punta Aderci. “Ho donato a Barbieri una pubblicazione realizzata in occasione del bicentenario dalla nascita di Filippo Palizzi l'artista di origine vastese. La puntata di 4 hotel consentirà a Vasto di ottenere tanta promozione turistica, importantissima per il periodo difficilissimo che a causa della pandemia ha affrontato il mondo ricettivo, forse il peggiore che possiamo ricordare” conclude il Sindaco.

Si aspetta ora la finale. Vasto è piaciuta moltissimo, vedremo ora chi sarà il vincitore.