Bruno Barbieri 'incantato' da Vasto

Vasto ha conquistato Bruno Barbieri, giunto in città per registrare una puntata del programma televisivo “4 Hotel”, in onda su Sky.

“Lo chef pluristellato – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna nell'incontro al Cortile di Palazzo d'Avalos – è rimasto incantato dalle bellezze della nostra costa ed in particolare dalla Riserva di Punta Aderci. Ho donato a Barbieri una pubblicazione realizzata in occasione del bicentenario dalla nascita di Filippo Palizzi.

La puntata di '4 Hotel' - ha aggiunto il sindaco - consentirà a Vasto di ottenere tanta promozione turistica, importantissima per il periodo difficilissimo che a causa della pandemia ha affrontato il mondo ricettivo, forse il peggiore che possiamo ricordare”.

La trasmissione dal prossimo 11 maggio tornerà in tv con la quarta serie su Sky Uno (e poi in replica su Tv8). Attesa per conoscere la data nella quale verrà trasmesso quanto registrato a Vasto con la partecipazione di alcune strutture ricettive del centro storico.