Più spazi per le attività all'aperto, via libera a Vasto

La Giunta comunale ha autorizzato l’utilizzo di maggiori spazi e la possibilità di attività all’aperto, in vista delle opportunità previste dalle aperture possibili sulla base dei contenuti dell'ultimo decreto del Governo, aderendo così alle richieste degli esercenti delle associazioni di categorie.

E' quanto rendono noto il sindaco Francesco Menna e l'assessore al Commercio Luigi Marcello.

"Si tratta - si legge in una nota - di un piccolo aiuto alle attività economiche di Vasto, purtroppo, colpite dalla pandemia. Sarà adottata una procedura semplificata per le occupazioni di suolo pubblico con esenzione del canone come previsto dal governo nazionale. Sono state, inoltre, confermate le zone dove è possibile collocare tavoli e sedie e integrare con ulteriori spazi pubblici al fine di consentire la fattiva ripresa economica, anche alla luce delle nuove norme sulle attività economiche all’aperto".

”Sono consapevole che il momento storico è difficile - ha evidenziato l’assessore Marcello - soprattutto per le partite Iva e sono convinto che ci sarà anche la giusta comprensione dei residenti rispetto agli aumenti di superficie destinati alle attività economiche”.

“E’ necessario interagire tutti insieme - conclude Menna - per superare la pandemia e la crisi e auspicare che tali agevolazioni fiscali e di occupazione di suolo pubblico per le attività siano anche un modello per il futuro e per il sistema turistico ricettivo”.