Dal 26 aprile le scuole superiori d’Abruzzo saranno in presenza al 70%

Da lunedì 26 aprile torneranno in presenza al 70% le lezioni per gli studenti delle scuole superiori. E’l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, a renderlo noto al termine del tavolo sulla scuola convocato dall’Ufficio scolastico regionale. Invece per le classi quinte è stato stabilito il rientro al 100% all’interno della quota complessiva del 70%.

“La decisione – ha detto l’assessore Quaresimale – è stata condivisa da tutti i partecipanti al tavolo tecnico che ha discusso e approfondito tutte le implicazioni legate alla mobilità scolastica che la riapertura degli istituti superiori inevitabilmente si porta dietro”.

La Protezione Civile regionale ha messo a disposizione dei comuni 50 mila tamponi per le esigenze legate al rientro a scuola degli studenti.