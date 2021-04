Le scuole dell’Infanzia FISM del territorio chiedono di partecipare alla petizione “Prima i Bambini”

Tutte le scuole dell’Infanzia Paritarie Federate FISM Chieti- Pescara, che appartengono alla rete del Vastese ed Alto Vastese: Scuola Parrocchiale di Cupello, il Girotondo, Il Mondo del Bambino, Bianconiglio, La Stella, Madonna dell’Asilo di Vasto, Bimbo 2000, Il Mondo che Vorrei di San Salvo, Ambrogio Sbrocco di Castiglione Messer Marino, Caduti di Guerra di Gissi, Bambino Gesù di Pollutri, Cav. De Cecco di Fara San Martino, Regina Elena di Casalbordino invitano tutto il territorio a firmare la petizione “Prima i Bambini” per la gratuità e parità per l’infanzia.

http://chng.it/jkDnj8hrBy

La FISM, l’organismo delle scuole dell’infanzia paritarie no profit di ispirazione cristiana chiede a Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di investimenti strutturale e adeguato nella dotazione che, anche nelle applicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di ogni altra dotazione ritenuta necessaria, sostenga il segmento Zero – Sei, in particolare per le scuole dell’infanzia no profit, in ragione del servizio pubblico reso da decenni con standard di alta qualità, a fronte di una disparità nel sostegno economico statale che genera penalizzazioni non più accettabili per le famiglie e il personale.

Si chiede di completare la Legge 62/2000, per cui l’Italia è fanalino di coda a livello europeo, essendo le scuole dell’infanzia statali e paritarie parte dell’unico Sistema nazionale di istruzione.

Le “pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco” (Legge 107/2015) esigono la piena utilizzazione di tutte le realtà educative statali, comunali, paritarie e accreditate e una parità di trattamento effettiva, anche sul piano economico. Pertanto, si chiede che il DL 65/2017 sia rivisto essendosi rivelato del tutto inadeguato.

La FISM afferma che non è più rinviabile il traguardo di parità di costi a carico delle famiglie, per la frequenza dei figli alla scuola dell’infanzia e ai servizi educativi. Si tratta di una misura necessaria come argine al decremento demografico, come sostegno alla genitorialità e alla parità di genere, nel quadro più ampio di un intervento per tutta la scuola italiana.

Una scelta a favore delle nuove generazioni, destinate a sostenere il peso della restituzione del debito nei confronti dell’UE.

Si richiede una grande manovra di investimento educativo, al fine di porre le condizioni per dare un futuro alle nuove generazioni e conseguire riflessi positivi nella qualità dell’offerta educativa, dell’occupazione, dell’armonizzazione tra tempi di lavoro - in particolare femminile - e familiari.