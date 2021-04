Finanziamenti a Tasso Zero a favore delle Cooperative

Da oggi al via le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione.

Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti a tasso zero di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni. Possono essere concesse per la realizzazione di programmi di investimento e per esigenze di liquidità aziendale.

La domanda va inoltrata alla società finanziaria partecipata dal ministero dello Sviluppo economico tramite PEC all’indirizzo cfi@pec.it.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/