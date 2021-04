Primavera a Punta Aderci con Taste of Vasto

Approfittando della bella Giornata prevista per il 25 aprile, Taste of Vasto propone un’interessante e gratuita attività all'aperto per promuovere il territorio. E’ un appuntamento dedicato interamente alla Riserva di Punta Aderci e all'approfondimento di una delle aree naturalistiche più conosciute e apprezzate assieme alla Guida Tiziana Dicembre. Sono previsti due Turni: ore 10.30 - ore 15.30.

Possibilità di Box Pranzo in collaborazione con Rusty In Piazza Caffetteria & Piccolo Bistrot. Alle ore 18.00 "Come il Mare" passeggiata letteraria in cuffia.

E’ obbligatoria la prenotazione tramite link:

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-primavera-a-punta...

Le attività verranno svolte all'aperto nel rispetto delle normative Covid e nel limite max di 15 partecipanti ad attività proposta.