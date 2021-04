iononrestoaguardare domenica 2 maggio 2021

Nuovo appuntamento promosso da #iononrestoaguardare per la sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'ambiente.

Domenica 2 maggio alle 10, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina e il gruppo Facebook “Sei di Vasto se...” si tornerà in spiaggia per ripulirla dai rifiuti.

Tre i punti individuati: Vasto Marina, Trave e Casarza.

Contribuisci anche tu a rendere la nostra città un posto migliore".

Qui il Link per agevolare le prenotazioni dei volontari: https://forms.gle/MttKUnsnxSJYjnpm7