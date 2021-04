Imputati tutti assolti, non furono loro a rapinare l'ufficio postale

Imputati assolti: la sentenza di ieri pomeriggio del Tribunale di Vasto è relativa all'episodio della rapina avvenuta la mattina del 3 marzo 2017 alle Poste di Monteodorisio, con un bottino di più di 60mila euro.

Tre le persone accusate: la Procura di Vasto, rappresentata dal procuratore capo Giampiero Di Florio, aveva chiesto per il delitto di rapina aggravata l'assoluzione per mancanza di prova, mentre per i delitti di ricettazione e riciclaggio una pena di 4 anni e 1 mese di reclusione nonché 5mila euro di multa.

La difesa, composta dagli avvocati Francesco Bitritto, Raffaele Giacomucci, Guido Giangiacomo e Gabriele D'Ugo ha chiesto l'assoluzione puntando sulla mancanza di elementi probanti nei confronti dei loro assistiti. Nella specie, la perizia antropometrica depositata dall'avvocato Bitritto, ha dimostrato che l'imputato -accusato anche di ricettazione e riciclaggio - non era il rapinatore. "Sono estremamente contento per il mio assistito. Grazie a questa perizia del prof. Maurizio Cusimano e ad altre prove abbiamo ottenuto l'assoluzione piena per tutti i capi d'imputazione".