In arrivo nuovi diabetologi nelle strutture Asl della provincia di Chieti

Si è conclusa oggi la procedura di selezione della Asl Lanciano Vasto Chieti per l’assunzione a tempo determinato di medici specialisti in malattie metaboliche e diabetologia. Sono risultati idonei otto professionisti che, gradualmente e nel rispetto dei vincoli di spesa, saranno contrattualizzati e assegnati negli ospedali e sul territorio, a seconda delle esigenze.

“Con l’acquisizione di queste unità potremo sanare le carenze di personale che avevano mandato in sofferenza l’assistenza per i numerosi pazienti diabetici che si rivolgono alle nostre strutture - sottolinea il direttore sanitario aziendale, Angelo Muraglia, il quale ha presieduto la commissione esaminatrice -. Come in più occasioni ribadito anche alle associazioni dei pazienti, non è mai venuta meno nella nostra Asl l’attenzione per questi pazienti, che continueranno a ricevere presso i nostri ambulatori le prestazioni di qualità a cui hanno diritto".