Estorsione e minacce ad un imprenditore agricolo, 28enne arrestato

Nnella tarda serata di domenica 18 aprile, i Carabinieri della Stazione di Furci, unitamente a personale del Nucleo Operativo Radimobile di Vasto e di concerto con la locale Procura della Repubblica, a seguito di specifiche attività investigative, hanno arrestato M.Z., 28enne, sorvegliato speciale residente a San Salvo, per il reato di estorsione e minacce aggravate.

L’attività - ricostruiscono l'avvenuto gli uomini dell'Arma - trae origine da una denuncia di furto presentata da un imprenditore agricolo con attività a Furci, il quale verbalizzava la sottrazione di un trattore e diversi attrezzi agricoli per un valore di oltre 25.000 euro. La vittima, oltre a denunciare, rappresentava, con elevato senso civico e di giustizia, che nel corso delle ricerche da lui effettuate per risalire al rintraccio del materiale derubato, era venuto a contatto con un personaggio a lui noto quale gravitante nell’ambito della malavita locale, il quale gli prospettava la possibilità di riavere la sua merce, dietro pagamento di un compenso in denaro, in gergo meglio conosciuto come “cavallo di ritorno”.

Alle sue rimostranze, il personaggio (successivamente identificato ed arrestato), aveva preteso una somma di denaro per il solo “disturbo”, tempestandolo di telefonate e messaggi “whatsapp”, attraverso i quali non solo lo pressava per la consegna del denaro, ma minacciava ritorsioni nei suoi confronti e della propria famiglia, qualora non avesse provveduto a consegnargli il danaro da lui preteso.

A seguito di ciò, i Carabinieri operanti, venuti a conoscenza che ci sarebbe stato un incontro tra la vittima ed il suo aguzzino, predisponevano un idoneo dispositivo di osservazione, e il 28enne veniva sorpreso proprio all’atto di ricevere la somma di denaro da lui ingiustamente pretesa, per essere immediatamente bloccato ed arrestato dagli operanti per il reato di estorsione.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Lavoro con Sezione Circondariale di Vasto, dove si trova attualmente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Procuratore della Repubblica Dott. Giampiero Di Florio.