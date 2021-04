Focus sul mal di schiena nell’H-Open Day Reumatologia

In occasione della Giornata mondiale della Spondilite anchilosante è previsto un H-Open Day reumatologia lunedì 3 maggio a Chieti con visite e consulenze gratuite per i bambini e iniziative anche per gli adulti. Il Focus è il mal di schiena, in collaborazione con Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere e coinvolge le Reumatologie degli ospedali con i Bollini rosa per offrire alla popolazione femminile servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi.

All'ospedale di Chieti l'iniziativa coinvolge i servizi di Reumatologia, che organizzerà un incontro virtuale dalle ore 16 alle 17 sul tema "Malattie reumatiche: come riconoscerle", e di Reumatologia pediatrica che, dalle ore 15 alle 18, offrirà consulenze reumatologiche pediatriche (su prenotazione) nonché colloqui telefonici con il pediatra reumatologo su dolori articolari, zoppia, febbri ricorrenti, malattie rare di pertinenza muscolo-scheletrica.

La Reumatologia pediatrica ha realizzato anche una brochure informativa per aiutare le famiglie a comprendere meglio questa patologia.

Il focus dell’iniziativa di Fondazione Onda è il "mal di schiena", un sintomo così diffuso e noto da essere spesso sottovalutato e non correttamente diagnosticato.



Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. Presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni, presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento: sono questi i campanelli di allarme che devono indirizzare al reumatologo per una diagnosi precoce, cruciale per impedire l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante.

Nell’occasione sarà diffusa questa brochure informativa.

PRENOTA http://lnx.asl2abruzzo.it/.../808-h-open-day-reumatologia...