6.732 kg di alimenti raccolti con la raccolta alimentare della Parrocchia di San Giovanni Bosco

6.732 grazie! In un momento così difficile come quello attuale, dove la crisi economica dovuta dalla chiusura delle attività ha reso tutti un po' più poveri nessuno si aspettava un risultato così importante per la raccolta alimentare organizzata da tutti i gruppi associativi della Parrocchia di San Giovanni Bosco. Sono ben 6.732 i kg di alimenti raccolti.

“E’ stata quella di Sabato 17 aprile una giornata ricca di emozioni”, raccontano i volontari. “Una signora ci ha donato un barattolo di legumi ed uno di pomodoro, mortificata per non poter fare di più in quanto ha un figlio e la compagna del figlio che hanno perso il lavoro. Le abbiamo risposto: signora lei ha donato tantissimo, perché l'ha fatto con il cuore.”

“Un ragazzo che non lavora da tre mesi ci ha detto:”, continuano i volontari, “anche se ho perso il lavoro, offro questa busta di alimenti perché altri si trovano nella mia stessa situazione”.

La parrocchia di San Giovanni Bosco ringrazia tutti di cuore. Grazie a tutti i volontari, adulti, giovani e ragazzi, a tutti gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili, a chi ha acquistato per donare a chi sta soffrendo in questo periodo terribile, a chi ha dato cibo, a chi ha dato tempo, a chi ha dato sorrisi, a chi ha incoraggiato, a chi ha donato!

Già sono iniziate le consegne dei pacchi, alle famiglie più bisognose, ma anche alla Comunità Papà Giovanni XXIII San Pietro e Paolo di San Lorenzo, alla Comunità socioeducativa per minori La Casa di Lele di Vasto e alla Comunità Soggiorno Proposta di Ortona diretta dai Salesiani. Basta poco per donare tanto.

“Non rimaniamo indifferenti. Non viviamo una fede a metà, che riceve ma non dà, che accoglie il dono ma non si fa dono” (Papa Francesco)

Foto di Costanzo D'Angelo