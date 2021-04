Nei supermercati vastesi la raccolta per le famiglie in difficoltà

Supermercati vastesi coinvolti oggi, sabato 17 aprile, nella raccolta di alimenti e prodotti per la pulizia personale e della casa da destinare alle famiglie in difficoltà.

Avverrà nei seguenti punti vendita: Risparmio Casa via San Rocco, Conad Superstore via Cardone, Conad via Alessandrini, Eurospar via Ciccarone, Acqua&Sapone corso Mazzini, Conad via Alfieri, Todis corso Mazzini e Gemmir via Marco Polo.

"Molte famiglie vastesi sono in seria difficoltà", spiegano i promotori di questa iniziativa: difficoltà economiche aggravate dalla situazione legata al Covid con le ripercussioni negative sulla situazione lavorativa di tanti. Ad attivarsi è la Parrocchia di San Giovanni Bosco, con il coinvolgimento dell'associazione 'Un Buco nel Tetto', gruppi Scout, Amici di Domenico Savio, Azione Cattolica Ragazzi e Catechismo.

"Anche solo un barattolo di legumi o un detergente può restituire un po' di serenità a chi l'ha persa e lotta ogni giorno con tanta difficoltà e dignità. Basta poco per donare tanto".