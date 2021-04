La Scuola 'Paolucci' impegnata nella mobilità del progetto Erasmus+ Playful Mathematics

La Scuola media “R. Paolucci” IC1 Vasto è stata impegnata dal 12 al 16 aprile nella penultima mobilità del progetto Erasmus Playful Mathematics. Il progetto avrebbe dovuto concludersi lo scorso anno, nel mese di maggio, con due mobilità, una in Grecia a Corfù e l’altra in Turchia ad Istanbul, annullate purtroppo a causa della pandemia in corso.

La mobilità oggi, per ovvi motivi, è stato a distanza ma il programma si è svolto secondo quanto stabilito in agenda. Le nazioni partners sono: la Romania (capofila), la Grecia, la Polonia e la Turchia. Il progetto prevedeva la partecipazione degli alunni nelle varie mobilità. La finalità del progetto è quella di aumentare l’interesse degli alunni per la matematica, spesso considerata “noiosa”. Si propone un modello innovativo per l’insegnamento della matematica che prende in considerazione la creatività, l’immaginazione e la tecnologia.

A questa mobilità hanno partecipato gli alunni delle classi 3B, 3D e 3E della scuola secondaria di I grado “R. Paolucci”. Gli alunni hanno presentato il nostro Istituto e la nostra città, hanno preparato alcuni giochi matematici e alcune applicazioni come Scratch, utili per l’apprendimento della matematica, video con ricette di alcuni piatti tradizionali italiani e video con canzoni italiane tradizionali. I ragazzi sono stati impegnati in workshops sulla creazione di uno scudo di Achille con le forme geometriche, in Escape Rooms con indovinelli matematici, in attività STEAM e nella creazione di un mosaico sul Teorema di Pitagora. Le classi hanno anche avuto la possibilità di fare visite virtuali della città di Corfù e dei suoi monumenti e palazzi più importanti. A breve la prossima ed ultima mobilità, prevista dal 17 al 21 Maggio 2021.