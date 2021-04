Corso gratuito per istruttori forestali: 4 posti per la Regione Abruzzo

In Abruzzo sono 126 i progetti attivati sul dissesto idrogeologico, finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di Coesione, su un totale di 262 in tema ambientale.

La Regione Abruzzo il 31 gennaio scorso ha aderito al progetto FOR.Italy – Formazione forestale per l’Italia. FOR.Italy prevede la realizzazione in tutto il territorio nazionale di numerose iniziative in materia di formazione forestale.

La prossima è un corso per istruttore forestale. Per la Regione Abruzzo sono disponibili quattro posti e la data di scadenza per inviare la propria domanda è il 30 aprile 2021.

Il corso per "Istruttori forestali in abbattimento ed allestimento" avrà una durata complessiva massima di 7 settimane, cui seguirà un periodo di tirocinio di 40 ore. Si svolgerà prevalentemente presso il Centro di Formazione Forestale Regionale (CFFR) nel Comune di Londa (FI), indicativamente fra luglio e ottobre 2021. Gli aspiranti istruttori dovranno infine sostenere un esame finale per il conseguimento dell’attestato di competenze per la qualifica professionale di istruttore forestale. La partecipazione al corso è gratuita.

