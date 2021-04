Miglioramento sismico della Scuola dell’Infanzia Santa Lucia, lavori entro settembre

A settembre le 9 classi della Scuola dell’Infanzia di Santa Lucia torneranno in classe. Il Comune di Vasto è risultato beneficiario dei finanziamenti, per l'esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico della Scuola, per 204 mila euro.

I lavori, appaltati lo scorso 2019, saranno realizzati dalla ditta Peluso Costruzioni di Vasto, e conclusi in tempi adeguati per permettere a settembre il ritorno nel plesso delle 9 classi d’infanzia attualmente ospitate presso la Scuola Martella, senza generare intralcio alle attività didattiche.

"Si tratta di risorse ministeriali che con l'ausilio dell’Ufficio Lavori pubblici, garantiranno di innalzare gli indici di sicurezza dei due plessi scolastici. Si tratta del terzo intervento di miglioramento sismico sulle scuole dopo quelli già conclusi sull'asilo nido San Paolo e sulla scuola Martella che abbiamo realizzato nel nostro mandato " hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l'assessore con delega alla Manutenzione degli edifici scolastici, Anna Bosco.

“Stiamo lavorando velocemente perché a breve riprendano i lavori anche nel plesso Ritucci Chinni, lavori per i quali è stato necessario attendere l’approvazione del bilancio 2021 come votata in Consiglio Comunale lo scorso 2 Aprile 2021. Anche nel caso del Plesso Ritucci Chinni garantiremo il rientro delle classi nella scuola di Via Alcide de Gasperi entro settembre 2021”.