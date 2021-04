Il Molise non è la Florida: petizione su Change.org

Molte le contestazioni al progetto “South Beach” che si vuole realizzare a Montenero di Bisaccia. E’ partita una petizione su Change.org, per raccogliere le firme e dire NO. Gli organizzatori dicono che in quel territorio, i sistemi urbani sono perfettamente integrati in un articolato sistema di aree protette e riserve naturali che hanno di fatto determinato nel tempo le politiche di sviluppo sostenibile dell’intera area. E’ un importante patrimonio ambientale costituito da:Siti di Importanza Comunitaria, Zone a Protezione Speciale, i tratturi e tutte quelle aree verdi che regalano veri e propri angoli di paradiso per esperienze uniche e scenari fuori dal comune.

Si precisa inoltre che il progetto "South Beach" non ha nulla di sostenibile e anzi, al contrario, avrebbe effetti irreversibili su quel territorio. Una colata di cemento senza precedenti che devasterebbe 160 ettari sulla costa molisana. “Ma ve li immaginate grattacieli alti 25 piani alla foce del Trigno?” E c'è chi parla pure di sostenibilità del progetto e che lo ritiene addirittura un modello di sviluppo da replicare.

Chi vuole partecipare alla petizione del NO può cliccare sul link:

https://www.change.org/p/giunta-regionale-regione-molise-il-molise-non-e-la-florida-no-al-progetto-south-beach?recruiter=1194258294&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_abi&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_28330242_it-IT%3A4&recruited_by_id=ea672b20-9eae-11eb-9abc-2b15a771bfb6&fbclid=IwAR0zZH-1dY6m54NXfjGQWRhmTS9GOSVk2s7gbYplGy89KShwri2HCgE1du8