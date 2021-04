Asl Lanciano Vasto Chieti, primo giorno per il nuovo direttore amministrativo, Giovanni Stroppa

«Questa della provincia di Chieti è una realtà importante, caratterizzata da energia, forza, capacità tecnica che sono certa potrà guadagnare in efficienza grazie alle capacità e competenze di Giovanni Stroppa»: queste le parole di benvenuto rivolte al nuovo direttore amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti dall'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, che ha partecipato all’insediamento in Direzione generale.

Stroppa ha formalizzato il suo ingresso alla Asl con la sottoscrizione del contratto, firmato alla presenza del direttore generale, Thomas Schael, con il quale ha subito messo a fuoco le priorità da affrontare nelle prossime settimane, prima fra tutte la chiusura del bilancio 2020.

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata - ha detto Stroppa -. Vivo questa esperienza come un'opportunità che può dare valore aggiunto al prezioso lavoro svolto dai dirigenti e dai loro collaboratori. Guardo a tutti loro come a un gruppo coeso e leale con cui fare squadra, condividendo la quotidianità nel segno del dialogo e del rispetto reciproco. Hanno affrontato un periodo impegnativo e difficile senza mandare in affanno le attività aziendali. Insieme potremo dare il giusto e necessario supporto amministrativo a un'azienda sanitaria di grandi dimensioni che, esaurita la pandemia, saprà darsi nuovi obiettivi di crescita».