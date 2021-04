Bonus e incentivi alle piccole e medie imprese abruzzesi

Sono diversi i bonus previsti per le imprese che vogliono investire e crescere. Nel pacchetto proposto dal Governo anche incentivi specifici per l’Abruzzo a cui possono accedere tutte le imprese.

PIANO DI TRANSIZIONE 4.0: prevede la concessione di un credito di imposta per la formazione,

per gli investimenti in beni materiali e immateriali e per le attività di ricerca.

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40

BONUS INVESTIMENTI AL SUD: prevede la concessione di un credito d’imposta su investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature.

https://www.agenziaentrate.gov.it/.../come-fruire-del...