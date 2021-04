Abruzzo: edilizia scolastica, la nuova piattaforma per programmare gli interventi

Sono 1307 gli edifici scolastici della Regione Abruzzo che dovranno registrarsi sulla nuova piattaforma informatica voluta dal ministero della Pubblica Istruzione. L’inserimento dei dati è indispensabile per partecipare ai bandi promossi dalla Regione che mettono a disposizione risorse economiche per finanziare i lavori. È anche un censimento necessario per programmare eventuali interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Sulla piattaforma si potranno cercare i finanziamenti anche per singolo Istituto scolastico, verificare quante risorse sono state stanziate per l’edilizia nel proprio Comune e, soprattutto, se e come sono stati spesi quei soldi.

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml