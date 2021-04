Rotary: Presentazione del libro “L’appello” di D’Avenia per parlare di scuola

In un tempo di Dad o Did, di lezioni on line o in presenza, la scuola è sicuramente uno dei settori che ha avuto più scombussolamenti con la pandemia.

Letizia Daniele, ex dirigente scolastico, presidente del Rotary Distretto 2090 Club Vasto, propone un interessante incontro, venerdì 16 aprile alle ore 21, visibile sulla pagina facebook del Rotary club Vasto, per la presentazione del libro di Alessandro D’Avenia, “l’appello”, Mondadori. Attraverso di alcune pagine, sarà evidenziato il “tesoro” insito nella relazione educativa. I soci saranno protagonisti di una riproposta dei loro migliori ricordi scolastici.