Cultura del mare da promuovere, l'impegno di Anmi e Guardia Costiera Vasto

A seguito della celebrazione della “Giornata del Mare”, il gruppo di Vasto dell'A.N.M.I. (Associazione Nazionale Marinai d'Italia), in collaborazione con la Guardia Costiera di Vasto, ha voluto intraprendere questa iniziativa, per ricordare e promuovere la cultura del mare, al fine di valorizzare questo immenso e insostituibile patrimonio.

Il Presidente dell’Anmi di Vasto, Luca Di Donato, nel suo discorso introduttivo, ha posto l’accento sul fatto che l’Italia, essendo collocata strategicamente al centro del Mediterraneo, beneficia di un inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, valori questi, che debbono essere difesi, valorizzati e conservati. Pertanto, ha concluso il Presidente Di Donato, nonostante lo scenario pandemico che stiamo vivendo, abbiamo fortemente desiderato promuovere, sensibilizzare e divulgare, anche se limitatamente, “la cultura del mare”, utilizzando tutti i mezzi che le nuove tecnologie hanno messo in nostro possesso.

Il Comandante di Circomare Vasto, T.V. dott. ssa Francesca Perfido, prendendo la parola, ha rimarcato il principio secondo il quale la Marina Militare ed in particolare la Guardia Costiera sono molto attenti a questo tema e, proprio per questa ragione, investono considerevoli energie per essere vicini ai giovani trasmettendo loro i valori del mare. Il Comandante Perfido ha voluto porre l’accento sull’importante novità in merito all’ampliamento della App nata nel 2019, PlasticfreeGC in seno all’omonimo progetto di comunicazione ed educazione ambientale sul contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare, con l’introduzione della nuova funzionalità “avvistamenti”: il cittadino avrà la possibilità di segnalare in diretta, attraverso l’utilizzo del proprio smartphone, la

presenza di particolari specie marine.

Ha poi concluso il suo intervento, rivolgendosi al Presidente dell’Anmi, con l’auspicio di un buon proposito, cioè quello di non considerare conclusa questa giornata del mare, ma di posticipare un momento formativo con i giovani che desiderano avvicinarsi al mare e alla nostra “cultura marinara”.