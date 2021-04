"Famiglie vastesi in difficoltà", raccolta alimenti e beni per la pulizia nei supermercati

"Molte famiglie vastesi sono in seria difficoltà": è da questa considerazione che nasce l'organizzazione di una raccolta di alimenti e beni per la pulizia della persona e della casa in alcuni supermercati della città, su iniziativa della Parrocchia di San Giovanni Bosco, con il coinvolgimento dell'associazione 'Un Buco nel Tetto', gruppi Scout, Amici di Domenico Savio, Azione Cattolica Ragazzi e Catechismo.

"Basta poco per donare tanto".

Sabato 17 aprile la raccolta nei seguenti supermercati: Risparmio Casa via San Rocco, Conad Superstore via Cardone, Conad via Alessandrini, Eurospar via Ciccarone, Acqua&Sapone corso Mazzini, Conad via Alfieri, Todis corso Mazzini e Gemmir via Marco Polo.