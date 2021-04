Gianmarco Medoro, diacono alla Parrocchia di San Marco, il 28 giugno diventerà sacerdote

La comunità della parrocchia di San Marco Evangelista di Vasto in questi due anni ha imparato ad apprezzare il diacono Gianmarco Medoro che il prossimo 28 giugno diventerà sacerdote.

Gianmarco ha 25 anni, è di Chieti, racconta che il dono della vocazione al sacerdozio l’ha sentita da bambino. Si è subito appassionato alla liturgia, alle celebrazioni, grazie anche alla guida di Don Panfilo Argentieri. “Ho iniziato a capire che questa era la vita che mi rendeva felice, cioè che la vita piena per me era la donazione di me stesso nel ministero del sacerdozio” racconta Gianmarco. Questa scelta l’ha avvicinato al Centro Diocesano Vocazioni di Chieti, diretto allora da Don Domenico Spagnoli.

“Grazie a lui e a tutta l'equipe vocazionale ho iniziato un cammino di discernimento che è durato 6 anni e che ha trasformato la mia intuizione nella scelta di entrare in seminario.”

Ha frequentato il liceo “Isabella Gonzaga” di Chieti e in quegli anni è stato rappresentante d'istituto, ha partecipato a cortei studenteschi, poi al quarto anno ha partecipato ad un pellegrinaggio a Lourdes.

“Nella grotta di Massabielle ho capito che la mia vita doveva essere vissuta come sacerdote, come uomo che sta al servizio degli altri, come “uomo del grembiule”, come diceva don Tonino Bello. “

Finito il liceo è entrato in seminario, prima un anno di discernimento, di prova, poi è iniziato il vero e proprio cammino teologico che si concluderà il 23 maggio. “Il Vescovo mi ha detto tu sei teatino doc devi conoscere Vasto, l’altro polmone della diocesi. “ Da due anni si trova nella Parrocchia di San Marco a Vasto. “Ho trovato da subito Don Nicola Fioriti, accogliente, buono, generoso, sa instaurare buonissimi rapporti con tutti i parrocchiani. E’ riuscito a creare un clima familiare. L'attività pastorale maggiore della parrocchia San Marco, secondo me, è proprio quello dell'accoglienza, ma anche del saper stare bene insieme”, continua Gianmarco Medoro, “tutta l'equipe che lavora insieme al parroco è proprio come una famiglia.”

Il 28 giugno 2021 diventerà sacerdote, il 29 giugno dirà la sua prima messa a Tricalle nella Parrocchia di San Francesco Caracciolo, parrocchia di origine e il 4 luglio la prima messa a Vasto. Poi il Vescovo Bruno Forte gli assegnerà la nuova sede.

Gianmarco fa un augurio speciale a tutti i giovani e lo fa con le parole di Papa Francesco che nella Christus Vivit dice: ”ragazzi datevi al meglio della vita”. Questo è un augurio bellissimo. La cosa importante è trovare qualcosa o qualcuno che valga la pena di vivere. “Per me essere sacerdote è proprio questo, la mia vita è piena in questa vocazione, ma tutti i ragazzi possono viversi in un ambito o con delle persone speciali. Per me la fede è il meglio della vita. Dio si è incarnato si è fatto uomo e quindi ha elevato anche l'umanità, vuol dire che il Signore dona solo all'umanità, umanizza di più, ognuno è un dono, un’aggiunta importante nella vita, ma anche nella parrocchia. Datevi al meglio della vita e la fede è il meglio della vita” continua Gianmarco. “La chiesa che vivo, quella che frequento tutti i giorni, che mi impegno a servire nel mio diaconato è quella che sta sempre in dialogo o con le autorità o con i giovani. “

Dice che l’esperienza fatta a Vasto è stata molto importante e questa città l’avrà sempre nel cuore. “Guardare il mare di Vasto mi ha educato ad avere sempre gli spazi aperti, dei nuovi orizzonti. Questo mare aperto mi ha donato un ampio respiro e il desiderio di mettermi sempre in dialogo con tutti, senza opporre mai una barriera.”