La foto di Iocca immortala la Croazia vista dal Molise

E’ Pietro Iocca, un giovane molisano appassionato di fotografia, l’autore dello scatto dell’8 aprile diventato subito virare sui social che immortala dal valico di Cerrosecco in provincia di Campobasso, la Croazia. Tra i comuni di Casacalenda e Ripabottoni, a 823 metri sul livello del mare, dopo la leggera nevicata che ha reso l'aria molto limpida, è stato possibile fare questo scatto speciale. Per avere una visibilità così elevata, infatti, servono particolari condizioni atmosferiche che non si verificano spesso.

Pietro Iocca spiega che non solo le vicine Isole Tremiti, ma proprio la Croazia, “da quel punto di strada - spiega l'autore della foto - le Tremiti sono coperte dal Cerro del Ruccolo, un'altura del comune di Casacalenda. Comunque, per togliermi ogni dubbio, sono andato nel vicino comune di Morrone, posto dal quale le Tremiti si vedono benissimo, e da lì vedevo contemporaneamente sia le Diomedee sia le isole croate, che sono molto più lontane e più a nord".